كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس, عن مقترح لإقامة "منطقة آمنة" في إدلب و5 مناطق في أماكن أخرى, معتبرا ان ذلك من شأنه أن "يساهم في "حل نصف المشكلة السورية".

ونقلت وسائل اعلام عن اردوغان قوله للصحفيين, أثناء رحلة عودته من روسيا بعد لقائه بوتين, ان "إنشاء مناطق آمنة كانت من أهم المواضيع حول سوريا، التي بحثها مع نظيره الروسي أمس الأربعاء".

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وأضاف الرئيس التركي "هناك اقتراح بإنشاء منطقة آمنة في إدلب وكذلك 5 مناطق في أماكن أخرى، إذا تم إنشاؤها، فإن 50% من الأزمة السورية سيُحل".

وبحث اردوغان امس, خلال زياره لموسكو, مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين, الملف السوري, وتم الاتفاق على عدة مسائل من ضمنها فكرة إقامة مناطق "وقف التصعيد" في سوريا.

ورحبت تركيا, في وقت سابق, بالوثيقة التي اقترحتها موسكو بشأن مناطق "تخفيف التصعيد" الأربع بسوريا, معربة عن "الامل" بترجمتها إلى الواقع.

واقترحت روسيا إقامة مناطق "وقف التصعيد" في سوريا, حيث قررت ارسال قوات إضافية من أفراد الشرطة العسكرية إلى سوريا , في حال تم اتخاذ القرار, وذلك في اجراء "مؤقت", مشيرة الى ان القرار سيعود بالفائدة, الا ان الرئيس بوتين اعلن ان المبادرة تستهدف "تعزيز وقف إطلاق النار", وتتضمن "عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق شريطة عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها.

وأيدت الحكومة السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية , كما رحبت المعارضة بالفكرة, فيما اعربت تركيا عن املها بترجمة الوثيقة الى الواقع.

وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، الجولة الرابعة من المحادثات الدولية بشأن سوريا, التي بدأت امس بلقاءات مغلقة, ومن المقرر ان تستمر اليوم الخميس, وسط انباء توصل الوفود المشاركة لاتفاق على بنود الوثيقة التي اقترحها موسكو حول مناطق "وقف التصعيد" الأربع في سوريا .