اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف الصراع في سوريا بمواصلة ارتكاب "عنف جنسي" في شكل "تكتيك حربي ممنهج".

وكتب غوتيريش في تقرير, نشر موقع المنظمة الأممية الإلكتروني, أن "النساء والفتيات هن الأكثر عرضة لمثل هذه الانتهاكات, في سياق تفتيش المنازل ونقط التفتيش وفي مراكز الاحتجاز، وعقب الاختطاف من قبل القوات التي تقاتل مع الحكومة وفي نقاط العبور الحدودية, كما يتعرض في نفس الوقت الرجال والفتيان للعنف الجنسي أثناء التحقيق في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة".

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وتضمنت الأطراف المتهمة بارتكاب هذا النوع من الانتهاكات 4 تنظيمات مسلحة هي "داعش" و"جبهة النصرة" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، إضافة إلى مقاتلين من قوات "الدفاع الوطني".

وكانت الامم المتحدة اعلنت مؤخرا ان هذا النوع من العنف "مورس يوميا" في جميع أنحاء سوريا خلال السنوات الماضية، متهمة قوات النظام السوري والجماعات المسلحة بالتورط في تلك الانتهاكات والجرائم ضد المرأة .

وسلطت عدة منظمات دولية مؤخرا الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين لاسيما النساء والفتيات من اعتداء "جنسي وتحرش" خاصة في المناطق الخاضعة تحت تنظيمات متطرفة خاصة "داعش" .