أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الخميس, عن انتهاء لقاءات استانا حول سوريا, على ان يتم عقد جلسة اخرى في منتصف شهر تموز المقبل

ونقلت وسائل اعلام عن وزير الخارجية الكازاخستاني، قيرات عبد الرحمنوف، في جلسة استانا العامة, ان "أستانا أظهرت فعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة"، معربا عن الأمل "أن تساهم عملية أستانا في مناقشة المكون السياسي".

وأضاف عبد الرحمونوف ان "الدول الضامنة لمفاوضات أستانة وقعت على وثيقة إقامة مناطق "وقف التصعيد"، داعياً "لمشاركة دولية وإقليمية فاعلة في مساعي حل الأزمة السورية"، كما طالب "بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع في سوريا".

واشار الوزير الكازاخستاني الى ان "جلسة المحادثات المقبلة في أستانة ستعقد في منتصف تموز المقبل، حيث قررت الدول الضامنة عقد لقاء قيادي في أستانا على مستوى رفيع في منتصف الشهر المقبل", لافتا إلى أن اللقاء "سيسبقه مشاورات خبراء".

وعقدت محادثات استانا لمدة يومين, انطلقت منذ أمس الاربعاء, بحضور كافة الاطراف المععنية, وانتهت بتوقيع ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا.