لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الخميس، بانفجار سيارة مفخخة في محيط مخيم الركبان للاجئين على الحدود السورية الأردنية.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية في تغريدة على "تويتر"، ان قتلى وجرحى سقطوا بتفجير في العمق السوري بمخيم الركبان.

وتابعت الصحيفة أن التفجير وقع قرب سوق للماشية على أطراف المخيم ، مشيرة إلى أنه أعقب الانفجار إطلاق كثيف للنار.

وكان تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين في كانون الثاني الماضي، بانفجار سيارة مفخخة بمخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية.

وكان مخيم الركبان شهد تفجيرات عدة في وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

يشار إلى أن اوضاع العالقين في منطقة الركبان تدهورت بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران، ما يعوق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.

وخفض الاردن، بسبب مخاوف امنية، عدد نقاط عبور القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 الى خمس نقاط شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.

سيريانيوز