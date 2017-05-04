قال رئيس وفد النظام إلى اجتماع استانا 4، بشار الجعفري يوم الخميس، إنه يأمل من الروس والإيرانيين بحث تفاصيل مذكرة إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، بدمشق في أسرع وقت ممكن.

وأكد الجعفري خلال مؤتمر صحفي بعد اختتام الجلسة العامة لاجتماع أستانا 4، إن "سوريا تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر، وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية"، مضيفاً "نأمل من الأصدقاء الروس والإيرانيين بحث تفاصيل هذه المذكرة في دمشق في أسرع وقت ممكن".

واشار الجعفري إلى استمرار الجيش النظامي والقوات المسلحة والرديفة والحلفاء، في حربهم ضد الإرهاب ومكافحتهم لتنظيمي "داعش" وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما أينما وجدوا على امتداد الأراضي السورية.

ووقع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , في وقت سابق من يوم الخميس,على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا 4".

ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق "وقف التصعيد" الأربع في سوريا، التي نشرتها وكالات انباء, على "تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع لتحديد مناطق تخفيف التصعيد، والمناطق الأمنية وحل المسائل التقنية.

وأشار الجعفري إلى أن "أستانا 4 كانت قفزة نوعية بإنجازاتها", معربا عن الشكر لجهود كازاخستان وروسيا وايران في هذا الإنجاز المهم الذي سيساعد في حقن دماء السوريين وفتح الباب امام الحل السياسي.

وأيدت الحكومة السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية , كما رحبت المعارضة بالفكرة, فيما أعربت تركيا عن أملها بترجمة الوثيقة إلى الواقع.



