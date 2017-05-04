بدأ, يوم الخميس, خروج الدفعة الثامنة من مسلحي حي الوعر مع بعض من أفراد عائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي, وذلك بموجب اتفاق مصالحة تم التوصل إليه مؤخرا بين المعارضة والنظام.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "العملية تمت بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية".

وخرج يوم الأحد الماضي, دفعة من مسلحي الوعر بلغ عددهم, أكثر من 460 مسلحا, مع بعض من أفراد عائلاتهم باتجاه ريف ادلب.

وتم التوصل في 13 من شهر اذار الماضي لاتفاق مصالحة بين النظامي ومسلحي المعارضة في الوعر, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف ادلب.

ومن المقرر خروج الدفعة الأخيرة من مسلحي الوعر منتصف الشهر الجاري, بحسب محافظ حمص.

ويشار إلى أن اتفاق المصالحة يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في النهاية خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.