رحّبت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، بتوقيع مذكرة تنص على وقف الأطراف المتصارعة في سوريا، مبينة أن ريف إدلب بالكامل والغوطة الشرقية بريف دمشق وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة وحمص ودرعا والقنيطرة ستكون مشمولة بمناطق وقف التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، تضمن "إن اجتماع أستانا، شهد توقيع الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، مذكرة تقضي بإقامة مناطق تخفيف توتر في سوريا، تشمل كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة".

وأضاف البيان أن "مجموعات عمل ستؤسسها الدول الضامنة الثلاث، تقوم خلال الفترة المقبلة بتحديد التفاصيل المتعلقة بحدود مناطق تخفيف التوتر، والقواعد الخاصة به", لافتا الى ان "تركيا ستستمر في جهودها المكثفة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار المطبق حاليا، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع في سوريا وتأمين الاحتياجات الإنسانية، وتوفير الأمن للمدنيين السوريين".

ووقع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , في وقت سابق من يوم الخميس,على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4

ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق "وقف التصعيد" الأربع في سوريا، التي نشرتها وكالات انباء, على "تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع لتحديد مناطق تخفيف التصعيد، والمناطق الأمنية وحل المسائل التقنية".

وأيدت الحكومة السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية , كما رحبت المعارضة بالفكرة, فيما أعربت تركيا عن أملها بترجمة الوثيقة إلى الواقع.