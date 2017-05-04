وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الخميس، خطة إقامة مناطق آمنة في سوريا بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" لوقف القتال.

وأشاد دي ميستورا في حديث للصحفيين بالمذكرة، قائلا "اليوم في آستانا أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع", معربا عن "دعم" الأمم المتحدة لهذه المبادرة.

وكانت اختتمت في وقت سابق من يوم الخميس محادثات استانا 4 والتي امتدت على يومين، بحضور كافة الاطراف المعنية, وانتهت بتوقيع ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا.

وأيدت الحكومة السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية, فيما أعربت تركيا عن أملها بترجمة الوثيقة إلى الواقع, مشيرة الى ان انشاء 6 "مناطق امنة" سيحل نصف الازمة السورية.

سيريانيوز