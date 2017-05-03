كشفت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية أن حرية الصحافة في العديد من الدول من ضمنها سوريا تواجه "تهديدات غير مسبوقة" , حيث وصلت إلى "أدنى مستوى منذ 13 عاما".

وبينت الدراسة, التي اجرتها المنظمة, والتي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) الأربعاء, ان سوريا والصين وإثيوبيا وإيران من بين العديد من "الدول السلطوية" التي تعتبر فيها الرقابة الإلكترونية واقعاً يومياً للصحافيين، بهدف "تخويف الإعلام وقمع التغطية الناقدة".

ونبهت "فريدوم هاوس" من أن حرية الصحافة تواجه "تهديدات غير مسبوقة" وأنها وصلت إلى "أدنى مستوى منذ 13 عاما", وألمحت إلى أن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة عزز الخطاب المعادي لحرية التعبير، وأن روسيا تستفيد من عولمة الدعاية الإعلامية الرسمية.

وأكدت المنظمة الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية, المخاوف المتزايدة من مساعي الحكومات عبر العالم لقمع الإعلام.

وخلصت المنظمة بحسب دراسة أجريت العام 2016 في 199 بلدا، إلى أن 13% فقط من سكان العالم يتمتعون بـ"صحافة حرة" تكون فيها تغطية الأخبار السياسية قوية وسلامة الص"حافيين مضمونة وتدخل الدولة في شؤون الإعلام عند أدنى مستوى ولا تخضع فيها الصحافة الى ضغوط قضائية أو اقتصادية ثقيلة.

وأشارت إلى أن 42% من سكان العالم لديهم صحافة "شبه حرة" و45% يعيشون في دول لا يعتبر فيها الإعلام حرا".

وأضافت أن "العديد من الديموقراطيات الكبرى ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا أقرت مؤخرا قوانين لصالح التنصت تفتقر إلى آليات الإشراف الكافية ضد الانتهاكات".

وتعتبر تركيا من بين الدول التي شهدت تدهورا كبيرا في حرية الصحافة, بسبب "تزايد الرقابة وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة والارتفاع الكبير في عمليات الاعتقال والعنف ضد الصحافيين"، بحسب الدراسة.

كما شهدت بولندا تراجعا كبيرا بسبب "عدم تسامح الحكومة مع التغطية الصحافية المستقلة والنقدية" والقيود على حرية التعبير بشأن تاريخ وهوية بولندا, وفقا للدراسة.

وتتوافق هذه الدراسة مع تقرير مماثل نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" التي مقرها فرنسا في نيسان الماضي, وقالت فيها أن حرية الصحافة تواجه تهديدات خطيرة في 72 بلدا، محذرةً من أن سوريا تُعتبر من "أكثر دول العالم فتكاً بحياة الصحفيين".

وتصنف سوريا منذ عدة سنوات كأخطر الدول عالمياً، من عدة جهات بينها منظمة الصحة العالمية التي أفادت في أحدت تقاريرها بأن سوريا هي البلد الأخطر في العالم على العاملين في القطاع الصحي, فضلا عن تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لها كأخطر بلد على الصحفيين لعدة سنوات متتالية.

سيريانيوز