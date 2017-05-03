كشف رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا، ألكسندر لافرينتي, يوم الاربعاء, عن خطط تعمل روسيا على وضعها من اجل تعزيز وقف "اطلاق النار" في سوريا, من ضمنها فكرة إنشاء مناطق "وقف التصعيد", مشيرا الى ان هذه الوثيقة لا تزال في "مرحلة الإعداد".

ونقلت وكالات انباء عن ألكسندر لافرينتي قوله, في تصريحات للصحفيين, ان موسكو تعمل على وضع خطط مختلفة لتكثيف وقف الأعمال العدائية ولجعل نظام وقف إطلاق النار أكثر فعالية, ولتكثيف هذا العمل، خرجت باقتراح إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا".

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ويأتي ذلك بعد يومين من كشف العضو في المعارضة المسلحة فاتح حسون, عن مقترح روسي لإدخال قوات دولية محايدة إلى خطوط التماس بين أطراف الصراع في سوريا، للتخفيف من حدة التوتر هناك, موضحاً أنه لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات , لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

واشار المسؤول الروسي الى ان الوثيقة التي اقترحتها موسكو حول إقامة 4 "مناطق آمنة" في سوريا "لا تزال قيد الصياغة وفي مرحلة الاعداد", مشيرا الى ان هذه الفكرة يمكن أن تساهم في "احراز تقدم في مسألة الفصل بين المعارضة المعتدلة والتنظيمات الإرهابية"، كما ستساعد في "تخفيف مستوى المواجهة العسكرية بين المعارضة السورية المسلحة والقوات الحكومية".

واعرب المسؤول الروسي عن امل بلاده بأن "تتفاوض مع تركيا وإيران على مذكرة تفاهم لإقامة أربع مناطق في سوريا يتوقف فيها تصعيد القتال".

وكانت موسكو اعلنت، في وقت سابق الأربعاء، انها سترسل قوات إضافية من أفراد الشرطة العسكرية إلى سوريا , في حال تم اتخاذ قرار حول إقامة "مناطق آمنة" هناك, مشيرة الى ان الاجراء "مؤقت", لكن سيعود بالفائدة, الا ان الرئيس بوتين اعلن ان الفكرة تستهدف "تعزيز وقف إطلاق النار", وتتضمن "عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق شريطة عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها".

من جهة اخرى, انتقد رئيس الوفد الروسي تصرفت وفد المعارض السورية المسلحة خلال لقاء استانا, متهما اياه بتبني "نهج غير بناء", عندما اتهم سلاح الجو الروسي بشن ضربات ضد المعارضة المعتدلة, فضلا عن عدم رغبته "بتحمل التزامات محددة" وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أستانا .

واضاف المسؤول الروسي ان "المعارضة السورية المسلحة وصلت الى قاعة المفاوضات، لكن بعد بعض الوقت حصلت على معلومات نقلا عن قناة "الجزيرة" حول قيام سلاح الجو الروسي يشن ضربات صاروخية على مواقع فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حماة ودرعا, واتضح عبر مصادرنا أن هذه المعلومات غير صحيحة".

وقرر وفد المعارضة السورية المسلحة تعليق مشاركته في لقاءات استانا احتجاجا على "تواصل القصف", حيث قدم وثيقة تتضمن عدة مطالب, إلى الدول الراعية للمفاوضات ، تتضمن أهمها "وقف القصف والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة".

وتجري مباحثات استانا حول سوريا, والتي انطلقت اليوم, ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 4 أيار الجاري، وسط حضور جميع الأطراف المعنية, في ظل توقعات بان يسفر الاجتماع في نهايته عن التوقيع على وثيقة "المناطق الاربع" في سوريا التي اقرتها موسكو .