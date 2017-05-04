اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاربعاء، عن امله في التوصل الى اتفاق يفضي بحلول سياسية للأزمة السورية ، مؤكدا على اهمية عودة النازحين السوريين الى بلدهم.

ونقلت "الوكالة الوطنية" للاعلام عن عون قوله, خلال استقباله المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الاغذية العالمي "WFP" ديفيد بيسلي انه "لابد من اعادة الاستقرار والامن الى سوريا وايجاد حل لمعاناة النازحين السوريين من خلال توفير عودة آمنة لهم الى بلدهم".

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واضاف أن "مثل هذه العودة، تحد من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والامنية التي يرزح تحتها لبنان، نتيجة انتشار النازحين السوريين في المناطق اللبنانية، وقد تجاوز عددهم مليون و500 الف نازح سوري".

واتخذ لبنان العديد من الإجراءات للحد من اللجوء السوري إلى أراضيه, حيث شدد على عدم استضافة أي لاجئ سوري، كما اسقط صفة اللاجئ عن كل من يخرج من لبنان إلى سوريا, فيما أبدى مسؤولون لبنانيون في عدة مناسبات سعي بلادهم لإقامة مخيمات للاجئين في سوريا أو في المناطق العازلة لتخفيف ضغط توافد النازحين للبنان.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.