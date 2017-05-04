يوفنتوس يسقط موناكو على ملعبه بثنائية ويتقدم بثبات نحو نهائي دوري الأبطال اخبار الرياضة شارك

وضع يوفنتوس الايطالي قدماً في نهائي كارديف عندما تغلب على مضيفه موناكو الفرنسي 2-0 الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي "السيدة العجوز" الأرجنتنيني غونزالو هيغوايين (29و59).



وضغط أصحاب الضيافة في الدقائق الأولى من المباراة وترجم ذلك المهاجم الشاب كيليان مبابي الذي كاد أن يمنح فريقه الأسبقية في الدقيقة 16 لكن الحارس العملاق جيانلويجي بوفون صد كرته القوية (16).



وبعد اضاعته لفرصتين على الأقل، كفّر المهاجم الأرجنتيني عن ذنبه باضاعته فرص سهلة في بداية المواجهة عندما سجل هدف السبق لفريقه بعد أن استغل تمريرة رائعة بالقدم من البرازيلي داني ألافيش وسدد بقوة على يمين الحارس الكرواتي دانييل سوباشيتش (29).



وهو الهدف السابع عشر لهيغوايين في 63 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.



وبات ألفيش أكثر اللاعبين البرازيليين مشاركة بدوري أبطال أوروبا (142 مباراة) متجاوزاً بذلك رقم مواطنه روبرتو كارلوس مدافع ريال مدريد الاسباني سابقاً بـ 141 مباراة.



ومنذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، أضاع الكولومبي راداميل فالكاو فرصة سانحة لمعادلة النتيجة عندما تلقى تمريرة في العمق لكن تصويبته الضعيفة انتهت بين يدي الحارس جيانلويجي بوفون (47).



وساهم مجدداً البرازيلي ألفيس (ثاني تمريرة حاسمة له في دوري أبطال اوروبا) في تفوق فريقه يوفنتوس عندما تلقى كرة مقطوعة من الأرجنتيني باولو ديبالا في وسط الملعب ليمرر الى داني ألفيش الذي بدوره يوزع عرضية دقيقة في اتجاه هيغوايين الذي لو يفوت الفرصة لتحقيق الهدف الثاني له ولفريقه.



ونجح يوفنتوس وحارسه بوفون في تحقيق رقم جديد في هذه المباراة وهو البقاء 621 دقيقة دون قبول أي هدف، ولا يزال الرقم القياسي في هذه المسابقة مسجلاً منذ عام 2006 بإسم الألماني ينس ليمان حارس مرمى أرسنال الانكليزي الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه طيلة 853 دقيقة.



وبهذا الفوز وضع "البيانكونيري" قدماً على الطريق نحو مدينة كارديف مسرح المباراة النهائية يوم 3 حزيران المقبل. سيريانيوز 2017-05-04 00:15:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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