أياكس الهولندي يصعق ليون برباعية ويخطو خطوة كبيرة نحو نهائي الدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

وضع أياكس أمستردام الهولندي قدماً في نهائي الدوري الأوروبي بعدما غلب ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي 4-1 اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة

وسجل لأياكس البوركينابي برتران تراوري (25 و71) والدنماركي كاسبر دولبرغ (34) والألماني أمين يونس (49)، ولليون ماتيو فالبوينا (66).



ويلتقي الفريقان أياباً الخميس المقبل في ليون، فيتأهل الفائز بينهما لنهائي ستوكوهلوم في 24 أيار، لمواجهة المتأهل بين مانشستر يونايتد الانكليزي وسلتا فيغو الاسباني اللذين يلتقيان ذهابا الخميس.



ويسعى أياكس أحد أبرز فرق القارة العجوز خلال أيام الراحل يوهان كرويف، إلى استعادة أمجاده القارية، اذ أحرز لقب المسابقة القارية الأولى أعوام 1971 و1972 و1973 ثم 1995، كما توج بلقب كاس الكؤوس الأوروبية 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) 1992.



أما ليون الذي أحرز لقب الدوري الفرنسي 7 مرات متتالية بين 2002 و2008، فتعرضت آماله لبلوغ اول نهائي قاري في تاريخه الى صفعة، إذ كانت أبرز نتائجه القارية بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وكأس الكؤوس الأوروبية 1964 أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي ويوروبا ليغ الحالية. سيريانيوز 2017-05-04 00:05:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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