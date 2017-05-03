أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الاصناف ثباتا, باستثناء البندورة حيث سجلت اسعارها انخفاضا طفيفا, وصلت الى 450 ليرة, بعدما بلغت 500 ليرة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار لا تزال ثابتة.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز