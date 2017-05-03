أعلن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم, يوم الأربعاء, ان منطقة وادي بردى بريف دمشق باتت "خالية من المسلحين", بعد خروج 100 مسلح مع عائلاتهم إلى منطقة الرحيبة بريف دمشق.

وقال إبراهيم, في تصريح نقلته وسائل إعلامية ان" 100 مسلح من المعارضة السورية خرجوا مع عائلاتهم امس من بلدة سبنا شرق بلدة سرغايا بريف دمشق الشمالي الغربي باتجاه منطقة الرحيبة في ريف دمشق الشمالي الشرقي".

وكانت قيادة الجيش اعلنت اواخر كانون الثاني الماضي ان وادي بردى اصبحت منطقة امنة, وذلك بعد العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة .

ولفت المحافظ إلى أن " أهالي مدينة الزبداني بريف دمشق سيعودون إلى منازلهم قريبا, إذ تعمل الدولة حاليا على تقييم الأضرار وبعدها ستباشر في إعادة البنى التحتية", موضحا انه "سمح للأهالي بالعودة لتفقد منازلهم بيد انه لا يمكنهم الإقامة حاليا فيها بسبب تدمير البنى التحتية وغياب الكهرباء والمياه عن المدينة".

وشهد مؤخراً ريف دمشق الغربي عمليات إجلاء للمسلحين وعائلاتهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية قطرية في الدوحة بين ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة و"حزب الله" اللبناني وينص الاتفاق على إجلاء مسلحين ومدنيين من مناطق محاصرة في إطار "اتفاق البلدات الأربع" وهي الزبداني ومضايا بريف دمشق و كفريا والفوعة في محافظة إدلب.

سيريانيوز