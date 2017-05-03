أعلن وفد المعارضة المسلحة إلى محادثات استانا4، يوم الأربعاء، تعليق مشاركته في الجلسات، احتجاجاً على قصف مناطق المعارضة في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم "الائتلاف الوطني" المعارض أحمد رمضان إن الوفد علق مشاركته بعد أن قدم مذكرة تطالب بالتزام تام من النظام بوقف القصف.

ومن جانبه، نفى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا علمه بانسحاب وفد المعارضة من المفاوضات، مؤكدا استمرار المشاورات في سياق الجلسات.

ويأتي انسحاب الوفد المعارض، عقب ساعات على قول الخارجية الكازاخستانية ان المشاركين في المحادثات يناقشون مقترحات روسية لإنشاء مناطق بهدف تخفيف الصراع في سوريا وادخال قوات دولية محايدة الى خطوط التماس.

ويضم وفد المعارضة الى محادثات استانا 4 16 فصيلا، ويترأسه ممثل "جيش الإسلام" محمد علوش.

وسبق لوفد المعارضة المسلحة أن علق مشاركته في محادثات استانا 3 التي جرت في اذار الماضي.

يشار إلى أن اجتماعات استانا 4 بشأن سوريا، انطلقت اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 4 أيار الجاري، وسط حضور جميع الأطراف المعنية.

سيريانيوز