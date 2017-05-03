أعلنت إيران يوم الثلاثاء، أنها ستواصل إرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا,دعماً للقوات النظامية .

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية، عن رئيس القوات البرية بالحرس الثوري الايراني محمد باكبور قوله إن "الدعم بالمشورة ليس في مجال التخطيط فقط ولكن في الطرق والأساليب، وبسبب هذا يجب أن تكون القوات موجودة في ميدان القتال".

واشار الى ان بلاده ستواصل دعمها الاستشاري مادام السوريين يحتاجون له".

وأوضح باكبور ان "القوات البرية التابعة للحرس الثوري موجودة في سوريا لمساعدة "فيلق القدس"، فرع الحرس الثوري المسوؤل عن العمليات خارج حدود إيران, وهناك تنسيق وثيق للغاية بين الجيش السوري ومستشاري الحرس الثوري"..

وجاء ذلك بعد يوم على تأكيد الرئيس الايراني حسن روحاني على دعم طهران لسوريا, وذلك خلال برقية تهنئة ارسلها للرئيس الاسد بمناسبة عيد الجلاء.

ولم تكشف طهران أرقاما رسمية لعديد قواتها الحالية في سوريا، لكنها تقر بمقتل عدد من قيادييها وضباطها خلال الأحداث الجارية في سوريا, حيث كشف مسؤول ايراني العام الماضي، أن أكثر من ألف إيراني قتلوا في هذه الحرب.

وتقدم إيران الدعم العسكري لقوات الأسد منذ عام 2012، ويشارك عناصر من "الحرس الثوري " الإيراني إلى جانب الجيش النظامي في المعارك التي يخوضها، ضد فصائل المعارضة السورية, في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم سوريا عسكريا.