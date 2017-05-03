طالب رئيس الوفد الإيراني في محادثات أستانا حول سوريا جابري أنصاري, خلال لقائه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا, بضرورة الإسراع في حل الازمة السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن انصاري تأكيده على "أهمية أداء منظمة الأمم المتحدة وسائر الشركاء في عملية أستانا دورهم بفاعلية وجدية ومسؤولية من أجل تحقيق هذا الهدف".

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وناقش انصاري مع دي ميستورا آخر التطورات في سوريا ومستجدات محادثات أستانا لحل الأزمة السورية.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده الوفد الروسي, برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف , في أستانا , مع الوفدين الايراني والامريكي.

يشار إلى أن اجتماعات استانا 4 بشأن سوريا، انطلقت اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 4 أيار الجاري، وسط حضور جميع الأطراف المعنية.