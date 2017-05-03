اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, عن حصول "تقدم جدي" في مفاوضات أستانا حول سوريا والتي انطلقت اليوم.

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله في تصريح للصحفيين, بعد لقاء جمعه مع وفد المعارضة السورية, برئاسة محمد علوش, هناك " تقدم ملحوظ في مفاوضات أستانا بعد عقد لقاء مع الوفد الأمريكي، ووفد المعارضة السورية".

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والتقى دي ميستورا, في وقت سابق اليوم, وفد النظام السوري ورئيس الوفد الايرني في استانا كلا على حدى.

وقرر وفد المعارضة السورية المسلحة تعليق مشاركته في لقاءات استانا احتجاجا على "تواصل القصف", حيث قدم وثيقة تتضمن عدة مطالب, إلى الدول الراعية للمفاوضات ، تتضمن أهمها "وقف القصف والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة".

لكن وزارة الخارجية الكازاخستانية توقعت عودة وفد المعارضة للمشاركة في المفاوضات غدا الخميس.