التوقيع على وثيقة "المناطق الأربع" في سوريا قد يتم في نهاية مفاوضات أستانا

توقعت وزارة الخارجية الكازاخستانية عودة وفد المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات أستانا4 غدا, وذلك عقب تعليق مشاركته في الاجتماعات.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس دائرة آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، إيداربيك توماتوف قوله، للصحفيين, ان "وفد المعارضة خرج ببساطة، لأن جميع الاجتماعات لديهم قد انتهت, واليوم اجتمعوا مع مبعوث الأمم المتحدة، مع ستيفان دي ميستورا، مع ممثلين عن الولايات المتحدة, كل شيء يجري وفق ما يترتب على العمل, غدا، كذلك آمل أن المعارضة ستشارك في جميع المفاوضات".

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وقدم وفد المعارضة السورية المسلحة, الأربعاء، وثيقة تتضمن عدة مطالب, إلى الدول الراعية للمفاوضات في أستانا4، وذلك قبيل الإعلان عن تعليقها المشاركة في الاجتماعات مبدئيا, تتضمن أهمها وقف القصف والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة.

من جهة أخرى، أعلن توماتوف أنه "من الممكن أن يتم التوقيع على وثيقة المناطق الأربع في سوريا نهاية مفاوضات أستانا".

وكان عضو في المعارضة المسلحة كشف الاثنين، عن مقترح روسي لإدخال قوات دولية محايدة إلى خطوط التماس بين أطراف الصراع في سوريا، للتخفيف من حدة التوتر هناك.