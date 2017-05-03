أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو, يوم الأربعاء, عن "أمل" بلاده في ان يسفر اجتماع أستانا عن التوقيع على الوثيقة التي اقترحتها موسكو بشأن مناطق "تخفيف التصعيد" الأربع بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن اوغلو قوله, في تصريحات للصحفيين, ان إنشاء أربع مناطق أمنة في سوريا تعد واحدة من القضايا التي ناقشتها مجموعتنا في أستانا", مشيرا الى ان انقرة "تعول" على التوقيع في أستانا على وثيقة مناطق "تخفيف التصعيد" الأربع بسوريا

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وجاء ذلك في وقت اعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه من الممكن أن يتم التوقيع على وثيقة المناطق الأربع في سوريا نهاية مفاوضات أستانا.

واقترحت روسيا إدخال قوات دولية محايدة إلى خطوط التماس بين أطراف الصراع في سوريا، للتخفيف من حدة التوتر هناك, حيث رحبت تركيا بهذه الفكرة, معربة عن "الامل" بترجمتها إلى الواقع.

يشار إلى أن اجتماعات استانا 4 بشأن سوريا، انطلقت الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 4 أيار الجاري، وسط حضور جميع الأطراف المعنية.