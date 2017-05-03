لقي, يوم الأربعاء, شخص حتفه وأصيب آخر جراء قذائف متفجرة سقطت على ضاحية حرستا بريف دمشق, بالتزامن مع سقوط قذائف اخرى على مناطق بريفي حماه وحمص.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, نقلاً عن مصدر في قيادة الشرطة بريف دمشق ان " 3 قذائف هاون سقطت على ضاحية حرستا بريف دمشق, ما تسبب بمقتل شخص وإصابة شخص آخر إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

وتتعرض ضاحية حرستا بين الحين والاخر لسقوط قذائف هاون وصاروخية, تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار في الممتلكات.

وفي ريف حماه, ذكرت (سانا) أن عدداً من قذائف الهاون سقطت في حرم محطة الزارة ومساكن العمال بريف حماه الجنوبي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأضافت أن "عدة قذائف صاروخية سقطت على منازل المواطنين في السقيلبية وسلحب بريف حماه, ما تسبب بوقع أضرار مادية بالمنازل السكنية والممتلكات".

وفي ريف حمص, نقلت الوكالة, عن مصادر أهلية ,قولها أن "عدة قذائف صاروخية سقطت على قرية السنكري بريف حمص إحداها استهدفت حرم المدرسة الابتدائية في القرية أثناء تقديم التلاميذ الامتحانات, سبّبت وقوع أضرار مادية في الممتلكات".

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز