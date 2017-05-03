أعلنت الشركة السورية للاتصالات يوم الأربعاء، عن عرض جديد يشمل حملة تخفيضات واسعة على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت بين المحافظات وباتجاه الخلوي طوال يوم السبت القادم الذي يصادف عيد الشهداء.

وأوضح بيان للشركة, نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا), أنه بموجب العرض "تصبح دقيقة الاتصال من الهاتف الثابت إلى الهاتف الخليوي 10 ليرات سورية بدلا من 13,5 ليرة سورية ويصبح أجر الدقيقة القطرية 1,5 ليرة وذلك في جميع الأوقات طيلة يوم السادس من أيار القادم".

وأكدت الشركة "جهوزية فرق عملها للرد على أي استفسار أو تساؤل سواء من خلال مراكزها الهاتفية أو تلقيها الاتصالات على الرقم 199 من أي هاتف ثابت أو زيارة موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت".

وأوضحت الشركة في بيانها أن العرض يهدف إلى "تعزيز روح التواصل بين أبناء الشعب وذويهم من جهة وتعظيم رسالة الشهيد وقيمه الوطنية من جهة أخرى".

يشار الى ان الشركة السورية للاتصالات اطلقت مؤخرا عدة عروض خلال شهر آذار متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية, وذلك ضمن حملة "مين قال السورية للاتصالات ما بتعمل عروض وتخفيضات".