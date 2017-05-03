وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء، التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا بأنه "هدف مشترك" بين تركيا وروسيا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن أردوغان قوله قبل مغادرة أنقرة متوجها إلى منتجع سوتشي الروسي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، إن التوصل الى حل سياسي للصراع في سوريا "هدف مشترك".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان للمرة الخامسة منذ أزمة إسقاط المقاتلة الروسية، التي تسببت في توتر العلاقات بين البلدين أواخر عام 2015.

وكان أردوغان قال يوم الثلاثاء، انه يعتزم بحث عمليات عسكرية مستقبلية في منبج والرقة عند لقائه بوتين .

ويأتي لقاء الرئيسين الروسي والتركي تزامناً مع انطلاق جولة رابعة من محادثات استانا بشأن سوريا، بحضور الأطراف كافة والدول الضامنة.

سيريانيوز