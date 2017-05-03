أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الأربعاء، أن المشاركين في اجتماعات استانا4، سيبحثون وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء "مناطق لتخفيف التصعيد" في سوريا.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن مدير قسم دول آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخستانية أيدار بك توماتوف:، قوله "نعم، يجري حاليا بحث هذه الوثيقة حول المناطق".

وتابع توماتوف إنه "إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل".

وحسب تسريبات، تتضمن المقترحات الروسية إنشاء 4 مناطق وهي إدلب، شمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا، كما يدعو المقترح إلى وضع خرائط لحدود هذه المناطق.

وكانت وزارة الخارجية التركية رحبت يوم الثلاثاء، بالمقترح الروسي حول مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا, معربة عن "الامل" بترجمتها إلى الواقع.

وكان عضو في المعارضة المسلحة كشف الاثنين، عن مقترح روسي لإدخال قوات دولية محايدة إلى خطوط التماس بين أطراف الصراع في سوريا، للتخفيف من حدة التوتر هناك.

يشار إلى أن اجتماعات استانا 4 بشأن سوريا، انطلقت اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 4 أيار الجاري، وسط حضور جميع الأطراف المعنية.

سيريانيوز