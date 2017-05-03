تنطلق جولة رابعة من اجتماعات استانا بشأن الأزمة السورية، يوم الأربعاء، بمشاركة جميع الأطراف وبرعاية روسية إيرانية تركية.

ووصل يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكازاخستانية استانا كل من وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة المسلحة برئاسة محمد علوش، كما وصل الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية الافريقية حسين جابري انصاري.

ومن المتوقع أن يصل إلى استانا, مساء الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي سيشارك في عملية التفاوض باستانا, بصفة مراقب, وذلك لأول مرة منذ الجولة الأولى في كانون الثاني الماضي.

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات استانا حول سوريا على مدار يومي الـ 3 والـ 4 من أيار , بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة والدول الضامنة "تركيا – روسيا- ايران".

يشار إلى أن انطلاق جولة جديدة من محادثات استانا بشأن سوريا، تأتي تزامناً مع الحديث عن مقترحات روسية لتخفيف التصعيد في سوريا، وعقب يومين من صدور اتهام جديد لمنظمة "هيومن رايتس" للنظام السوري باستخدام الكيماوي أربع مرات خلال الأشهر الأخيرة مما تسبب بوقوع ضحايا.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.

سيريانيوز