قالت مصادر اعلامية يوم الثلاثاء، ان "قوات سوريا الديمقراطية" بسطت "سيطرتها "على مدينة الطبقة باستثناء سد الفرات بعد معارك مع "تنظيم الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت المصادر ان "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت خلال الساعات الاخيرة من بسط سيطرتها على كامل مدينة الطبقة في ريف الرقة باستثناء سد الفرات الذي تم محاصرة عناصر التنظيم داخله.

وأكدت مواقع كردية أن مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" سيطروا على الحي الأول والثاني والثالث في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الذين باتوا محاصرين في سد الفرات, مضيفة انه بذلك تكون القوات الكردية قد أحكمت سيطرتها على مدينة الطبقة.

تأتي سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على المدينة الطبقة بعد يوم من اعلانها "تحرير" المدينة القديمة بالكامل من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكانت "قوات سورية الديمقراطية" حققت تقدماً على حساب "داعش"، حيث استعادت السيطرة على أحياء جديدة, كما تمكنت من تحرير نحو 2000 مدني من أهالي المدينة, ضمن المرحلة الرابعة من عملية "غضب الفرات".

وتمكنت القوات حديثاً من اقتحام مدينة الطبقة، في إطار المرحلة الرابعة من حملة "غضب الفرات" ضد (داعش ) بهدف تطهير ما تبقى من ريف الرقة.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز