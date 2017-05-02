بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب آفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال الكرملين في بيان له انه "جرى اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. ناقشا خلاله عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية.. وركزا على آفاق تنسيق الإجراءات الروسية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي على المدى البعيد، في سياق الأزمة السورية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وجه الخصوص على تكثيف الحوار بين وزيري خارجية البلدين لإيجاد خيارات تسمح بتثبيت وقف إطلاق النار، وإعطائه الاستقرار.. لخلق ظروف لإطلاق عملية تسوية حقيقية في سوريا.. ما يعني أن وزيري خارجية البلدين يطلعان القائدين أولا بأول حول التقدم المحرز في هذا الاتجاه".

وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا، تم التوصل اليه بوساطة روسية تركية، دخل حيز التنفيذ منذ 31 كانون الأول الماضي، إلا أنه يشهد انتهاكات .

وتتخذ كل من موسكو وواشنطن مواقف متباينة إزاء الأزمة في سوريا، حيث تقدم واشنطن الدعم لفصائل معارضة وتقود تحالفاً دولياً يضم اكثر من 60 دولة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في حين تقدم موسكو دعماً عسكريا واقتصادياً للنظام وتوجه ضربات جوية ضد مواقع "إرهابيين".

يشار إلى أن المكالمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي جاءت عشية انطلاق جولة رابعة من اجتماعات استانا بشان سوريا، والتي تعقد برعاية روسية تركية إيرانية.

سيريانيوز