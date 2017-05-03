"هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لوضع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد على أبواب نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله "هاتريك" ذهبي بشباك ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد .

وكسر رونالدو عقدة تسجيله في مرمى أتلتيكو مدريد على أرض ملعب سانتياغو برنابيو التي استمرت لأكثر من عامين، لكنه كرّر ما فعله في ذهاب الدوري الإسباني عندما قاد ريال مدريد للفوز بذات النتيجة مسجلاً ثلاثية أيضاً.



ووقع رونالدو على أهدافه الثلاثة في الدقائق (10 و73 و86).



وجاء الهدف الأول بضربة رأس بعد عرضية متقنة من البرازيلي كاسيميرو والثاني بتسديدة قوية من على أبواب منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الثالث بعد تمريرة من البديل فاسكيز.



وقدم ريال مدريد إحدى أفضل مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مستفيداً من خيارات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذكية بإشراك إيسكو من البداية، إضافة لتبديلاته المؤثرة عندما زجّ بماركو أسينسو مكان إيسكو (68) ومن ثم فاسكيز مكان الفرنسي كريم بنزيمة (78).



ويلعب ريال مدريد في لقاء العودة أمام مضيفه أتلتيكو في العاشر من الشهر الحالي، وسيضمن التأهل حتى في حال خسارته بفارق ثلاثة أهداف بشرط تسجيله.



وحطم رونالدو العديد من الأرقام القياسية في مباراة الثلاثاء مؤكداً عودته القوية إلى مستواه بعد الشكوك التي تناولته هذا الموسم.



وكان رونالدو كلمة سر ريال مدريد في ربع نهائي المسابقة بتسجيله خمسة من أهداف ريال مدريد الستة على بايرن ميونيخ في مباراتي الذهاب والعودة (2-1) و(4-2). سيريانيوز 2017-05-03 00:14:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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