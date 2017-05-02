أعلن التحالف الدولي، يوم الثلاثاء، عن تدمير 12 شاحنة نقل وقود تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب مدينة دير الزور.

وجاء في بيان للتحالف الدولي، إن غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي قرب مدينة دير الزور في سوريا، اسفرت عن تدمير 12 شاحنة لنقل الوقود تابعة لـ"داعش"، ومضخة للوقود

وأشار التحاف إلى أنه شن ضربات جوية أخرى على مواقع للإرهابيين في سوريا بالقرب من مدن البوكمال والرقة والطبقة، ما أدى إلى إعطاب مضخات الوقود ونقاط القتال وأهداف أخرى.

وأفاد البيان، ان طائرات التحالف نفذت ضربات ضد مسلحي "داعش" في العراق، بالقرب من الموصل تحديدا، حيث تم تدمير قذيفتي هاون ومنظومة مدفعية ومرآب لسيارات تستخدم لشن هجمات انتحارية ومدفع رشاش متوسط الحجم، وفقا للبيان.

وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بريت ماكغورك كشف في تشرين الثاني 2016، عن استعادة 27 % من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش في سوريا, فيما تقلصت نسبة الاراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق الى 56% .، إضافة إلى خسائر على مستوى العدد الكلي لمقاتلي التنظيم إثر ضربات التحالف الدولي.

وتقود واشنطن التحالف الدولي ضد "داعش" ويضم 68 دولة، حيث ينفذ ضربات جوية على تجمعات لمسلحي "داعش" في سوريا والعراق، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا في بعض الأحيان.

سيريانيوز