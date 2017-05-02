بلغ الوحدة السوري الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيويلكرة القدم بعد فوزه الساحق على مضيفه الصفاء اللبناني بنتيجة 6-0 يوم الثلاثاء في ختام الدور الأول .

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، من دون جمهور استحواذا كاملا للفريق البرتقالي في معظم فتراتها، وبدا فريق الوحدة الأفضل انتشارا واستحواذا على الكرة بفضل خبرة لاعبيه وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

وافتتح الوحدة التسجيل في الدقيقة 43 بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء إذ استطاع ماجد الحاج من تسجيل الهدف الأول لفريقه، وأضاف محمد فارس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول برأسية داخل شباك محمد طه.

وأهدر مهاجم الصفاء تالا نداي ركلة جزاء تصدى لها حارس الوحدة طه موسى ببراعة، ليدخل الوحدة بأداء هجومي منذ الدقائق الأولى في الشوط الثاني إذ استفاد لاعب الوسط محمد الحسن من سوء تفاهم بين حارس الصفاء والمدافع علي كركي ليسجل الهدف الثالث لفريقه (48)



وسجل الوحدة رابع أهدافه في الدقيقة 83 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء للاعب أسامة العمري على يمين الحارس محمد طه.



وسجل الفريق السوري خامس أهدافه في الدقيقة 88 بعد انفراد البديل عبد الهادي شلحة بالمرمى الصفاوي ومراوغته للحارس مسددا في المرمى الخالي الهدف الخامس لفريقه



واختتم الوحدة مهرجان اهدافه في الدقيقة 90+3 بعد ضربة حرة نفذها قصي حبيب مباشرة داخل شباك محمد طه منهيا المباراة بفوز ساحق للفريق السوري