قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يوم الثلاثاء، أن الحدود السورية اللبنانية خرجت من دائرة التهديد الإرهابي باستثناء "بؤر" في منطقة جرود عرسال ستتم معالجتها.

وقال نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي بمناسبة يوم "الجريح المقاوم" إن "الحدود اللبنانية باستثناء منطقة جرود عرسال خرجت من دائرة التهديد العسكري، حيث لم يعد هناك بلدات ولا قواعد ولا جبال ولا تلال ولا مواقع بيد التنظيمات الإرهابية المسلحة، يمكن أن ينطلق منها تهديد عسكري".

وتابع نصر الله ان "التهديد الأمني تراجع بدرجة عالية جدا لأنه لم يعد لدى المجموعات الإرهابية قواعد انطلاق ولا أماكن لتفخيخ السيارات وإرسالها عبر الحدود" مشيرا الى ان ذلك "لا يعني انتهاء التهديد الأمني بالمطلق حيث تبقى بؤرة جرود عرسال وبعض القلمون الغربي، وهذا يجب العمل على معالجته بطريقة أو بأخرى خلال الفترة المقبلة".

وساعد تدخل مجموعات من "حزب الله" في استعادة مناطق عدة من فصائل المعارضة وتحديدا في منطقة القلمون بريف دمشق، بينما يتركز وجود تلك المجموعات في مناطق عديدة فيها مقامات دينية شيعية مثل السيدة زينب وباب الجابية في دمشق وغيرها.

وأرسل "حزب الله" اللبناني منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا، العديد من مقاتليه لمساندة القوات النظامية في مناطق عدة بسوريا، وبلغ عدد قتلاه حوالي ألف مقاتل بحسب تقرير دولي، في حين يقول حزب الله انه لم يتجاوز الـ 250 قتيل.

ويقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي ضد مسلحي المعارضة، في ظل دعوات المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة، "حزب الله" للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك، مجددا تأكيده أن وجودهم في سوريا هو بهدف "الدفاع عن لبنان وسوريا وفلسطين والمقاومة بمواجهة كل الأخطار التي تشكلها الهجمة عليها"، لافتا إلى أنه يقاتل "تكفيريين" في سوريا.

سيريانيوز