أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الاصناف ثباتا, باستثناء أسعار الكوسا والبصل والزهرة والباذنجان والخيار انخفاضا, مقابل ارتفاع سعر الفول, اما البندورة فبقيت اسعارها ثابتة, حيث بلغ سعر الكيلو 500 ليرة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار لا تزال ثابتة.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز