صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إنه يعتزم بحث عمليات عسكرية مستقبلية في منبج والرقة بسوريا، خلال لقائه القادم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وسائل إعلام عن أردوغان قوله، إن يأمل أن تنطلق مرحلة جديدة في التسوية السورية بعد محادثاته المزمعة مع بوتين في 3 أيار الجاري، ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 من الشهر ذاته.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مراسم جرت في مقر الحزب الحاكم بمناسبة عودته للعضوية فيه.

ومن المقرر عقد اجتماع استانا حول سوريا يومي الـ 3 والـ 4 من أيار , بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة والدول الضامنة "تركيا – روسيا- ايران".

وينوي الرئيس التركي أن يتطرق في مناقشاته مع بوتين وترامب الى آفاق العمل المشترك لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وحركة الداعية فتح الله غولن وتنظيم "داعش" الإرهابي، على حد تعبيره.

وجدد أردوغان التأكيد على أن أنقرة لم تسمح للقوات الكردية في شمال سوريا بتحقيق أهدافها.

ويكرر المسؤولون الأتراك في تصريحاتهم التشديد على عدم تساهل بلادهم فيما يتعلق بأي تقدم يحققه الأكراد في سوريا، ويؤكدون عدم سماحهم بإنشاء دولة في الشمال السوري، فضلاً عن انتقاداهم لسياسات واشنطن التي تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" حليفاً مهما لها على الأرض بمحاربة تنظيم "داعش".

سيريانيوز