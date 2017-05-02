أعلنت الامم المتحدة, يوم الثلاثاء, عن توجه قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله ان "الفريق الأممي سيقدم مزيداً من المعلومات بعد إنهاء بعض الأمور اللوجستية".

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وجاء ذلك عقب اعلان الأمم المتحدة، عن "قلقها" إزاء استمرار "تدهور الوضع الأمني والإنساني" لمحاصري الغوطة الشرقية بريف دمشق , مشيرة الى انها لم تصل إلى أي جزء من المنطقة منذ تشرين الأول من العام الماضي.

وتتعرض العديد من المناطق في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام منذ كانون الأول عام 2012 ويقطنها نحو 400 ألف شخص, لتصعيد في عمليات القصف بشكل يومي, وسط اشتعال حدة المعارك بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي, الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني.

وكانت الامم المتحدة كشفت, في شهر شباط الماضي , ان اكثر من 400 ألف شخص يعيشون تحت الحصار في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, وسط تجدد المعارك فيها, واصفة قدرة المدنيين على الحصول على مساعدات بأنه "محدود", داعية اطراف النزاع السوري لحماية المدنيين وتسهيل وصول المعونات من" دون شروط".

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.