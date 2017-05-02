أكد الرئيس الايراني حسن روحاني, يوم الثلاثاء, على دعم بلاده لسوريا, وذلك خلال برقية تهنئة للرئيس بشار الأسد, بمناسبة عيد الجلاء, الذي يوافق 17 نيسان.

وعبر روحاني, في هذه البرقية, التي نشرتها وكالة (سانا), عن "ثقته بعودة السلام والاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار وازدهار سورية في أسرع وقت وحل الأزمة الراهنة عبر السبل السياسية والحوار والتفاهم بين التيارات والأحزاب السياسية وتحقيق المستقبل المشرق".

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وأشار روحاني إلى أنه “كما حقق الشعب السوري العظيم الاستقلال والرفعة لبلاده في السابق من خلال صموده وتضحياته آمل أن يلحق الهزيمة الكاملة بالمجموعات الإرهابية وحماتها ويجعلها تشعر باليأس والإحباط مرة أخرى” متمنيا لسورية وشعبها دوام السعادة والتقدم".

وتعد ايران من الدول الداعمة سياسيا وعسكريا للنظام السوري, في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم سوريا عسكريا.

يشار الى ان الأسد تلقى, في الايام الماضية, بمناسبة عيد الجلاء, العديد من برقيات التهنئة من رؤساء كل من روسيا والصين وبيلاروس والكاميرون والجزائر والعراق ولبنان وكوبا والهند وكوريا الديمقراطية وجنوب أفريقيا وأندونيسيا وتركمانستان وفنزويلا وارمينيا ومن الأمين العام للأمم المتحدة.