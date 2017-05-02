رحبت وزارة الخارجية التركية, يوم الثلاثاء, بالمقترح الروسي حول مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا, معربة عن "الامل" بترجمتها إلى الواقع.

ونقلت وكالات انباء عن نائب مدير قسم الشؤون السورية في الخارجية التركية مصطفى يورلاكول قوله ان هذا المقترح "سيناقشه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية غدا الأربعاء".

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وكان عضو في المعارضة المسلحة كشف أمس عن مقترح روسي لإدخال قوات دولية محايدة إلى خطوط التماس بين أطراف الصراع في سوريا، للتخفيف من حدة التوتر هناك.

واشار المسؤول التركي الى ان الرئيسين سيناقشان ايضا "مسألة تعزيز نظام وقف إطلاق النار ووضع الأسرى وإزالة الألغام".

واعتبر المسؤول التركي أن تعزيز وقف إطلاق النار يشكل أيضا "مسألة محورية في الجولة الجديدة للمحادثات الدولية حول سوريا في أستانا التي تعقد بين 3 و4 من هذا الشهر". .

ومن المقرر عقد اجتماع استانا حول سوريا يومي الـ 3 والـ 4 من أيار , بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة والدول الضامنة "تركيا – روسيا- ايران".