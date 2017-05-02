سقط ضحايا, غالبيتهم من النساء والأطفال, يوم الثلاثاء, في هجوم شنه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على ريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "داعش” شن هجوماً على منطقة رجم الصليبي جنوب مدينة الحسكة , ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح غالبيتهم من الأطفال والنساء الفارين من التنظيم في دير الزور".

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وأشارت الوكالة إلى أنه "تم إسعاف الجرحى إلى المشافي في مدينة الحسكة, حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم."

ولم توضح الوكالة طبيعة الهجوم الذي شنه "داعش".

وشهدت عدة مناطق بالحسكة, في الفترة الاخيرة, سلسلة هجمات وتفجيرات, بعضها استهدفت قوات كردية، تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتم إعلان مدينة الحسكة آمنة وخالية من “داعش” خلال العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش ضد تجمعاته في المدينة في آب عام 2015.