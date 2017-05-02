يعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا تقديم تقريراَ لمجلس الامن عن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا في 18 الشهر الجاري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم), نقلا عن وكالة (تاس) ان سفير الأوروغواي لدى مجلس الأمن، إلبيو روسيلي، الذي تترأس بلاده المجلس لشهر ايار, اعلن عن "3 اجتماعات في مجلس الامن حول سوريا, حيث سيعقد الاجتماع المفتوح بمشاركة دي ميستورا في 18 الجاري, أما ملفات الكيماوي والوضع الإنساني فسيتم بحثهما في الاجتماعين اللذين سيعقدان في 26 و30 الجاري ".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكانت المرة الأخيرة التي عقد فيها اجتماع لمجلس الأمن, بمشاركة دي ميستورا, كانت في 12 نيسان، حيث أعلن الموفد الاممي عن استئناف المفاوضات السورية في جنيف في شهر الشهر الجاري.

ومن المقرر ان يشارك دي ميستورا في لقاء استانا حول سوريا, المقرر عقده يومي 3 – 4 الشهر الجاري, بصفة مراقب.