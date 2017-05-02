أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الثلاثاء, ان المعارضة السورية أكدت مشاركتها في اجتماع أستانا حول سوريا المقرر عقده يومي 3 – 4 الجاري.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تليوبردي، قوله في تصريح للصحفيين, انه "من المتوقع مشاركة المعارضة وهم أكدوا, ونحن بانتظارهم, ويتوقع وصولهم في وقت قريب".

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وبشأن احتمال مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة في المفاوضات، توقع نائب الوزير الكازاخستاني وصول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط, مشيرا الى بلاده بانتظار " تأكيد هذه المعلومات".

من جانبه، اشار مدير المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف، الى ان "كافة المشاركين في اللقاء الدولي حول سوريا في أستانا، بمن فيهم ممثلو المعارضة المسلحة السورية برئاسة محمد علوش، أكدوا مشاركتهم".

وكانت كازاخستان أعلنت, في وقت سابق, أن اجتماع استانا المقبل حول سوريا والمرتقب انعقاده يومي الـ 3 والـ 4 من أيار سيكون “عالي المستوى”.

ووصل إلى أستانا امس وفد النظام السوري, برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري, بالاضافة للوفد الايراني.

ومن المقرر أن يصل إلى استانا, مساء الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي سيشارك في عملية التفاوض بأستانا, بصفة مراقب, وذلك لأول مرة منذ الجولة الأولى في كانون الثاني الماضي.

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.