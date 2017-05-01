عقد, يوم الاحد, رئيسا الاركان العامة للقوات المسلحة السوري علي عبدالله ايوب والايراني اللواء محمد باقري, اجتماعا في طهران, حيث تصدر الملف السوري المباحثات.

واستعرض العماد علي عبد الله أيوب , خلال لقائه اللواء باقري, بحسب وكالات انباء ايرانية, "آخر التطورات على الساحة السورية ومكافحة الجماعات الارهابية", معتبراً ان "العلاقات السياسية والعسكرية بين إيران وسوريا تجري بأعلي مستوياتها".

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من جهته, دان باقري "الاعتداءات الجوية والصاروخية" لاميركا على سوريا, وقال على الشعب السوري وعبر صيانة وحدته وتلاحمه الوطني واجرائه الحوار السوري السوري ان "يتوخى الحذر من المؤامرات الاجنبية الرامية الى زرع الفرقة في البلاد" .

ووجهت واشنطن فجر 7 نيسان الجاري، ضربات صاروخية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية للجيش النظامي في ريف حمص، رداً على ما وصفته بهجوم كيميائي في خان شيخون بريف ادلب, الامر الذي اثار ادانات من قبل ايران, مطالبة باجراء تحقيق نزيه حول الحادثة.

ويزور العماد ايوب ايران على راس وفد عسكري رفيع تلبية لدعوة اللواء باقري.

وجاء الاجتماع الثنائي بعد 4 ايام على لقاء سوري ايراني روسي على مستوى وزراء الدفاع , جرى عقده في موسكو, وتم الاتفاق على تعاون البلدان الثلاث لمحاربة الارهاب.