بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اجتماع أستانا المقبل حول سوريا والمقرر عقده في 3-4 آيار الحالي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها , نشرته وكالات انباء, أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي "عددا من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية."

وكانت كازاخستان أعلنت, في وقت سابق, أن اجتماع استانا المقبل حول سوريا والمرتقب انعقاده يومي الـ 3 والـ 4 من أيار سيكون "عالي المستوى".

وتشارك, بالإضافة لوفدي النظام والمعارضة, روسيا وإيران وتركيا, بصفتها دولا ضامنة لوقف إطلاق النار، وكذلك الأمم المتحدة، في هذه المحادثات.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.