ملقا يحول تأخره الى فوز أمام إشبيلية ويقلل من حظوظه بالمشاركة بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

حول ملقا تأخره على أرضه بهدف إلى فوز بنتيجة (4-2) على ضيفه إشبيلية في ختام مباريات الجولة 35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأهدر إشبيلية بهذه الخسارة فرصة مزاحمة أتلتيكو مدريد على المركز الثالث في المسابقة والمؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا.



وتوقف رصيد إشبيلية عند 68 نقطة على بعد ثلاث نقاط من الأتليتي، في حين رفع ملقا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.



أحرز إشبيلية الهدف الأول في الدقيقة 30 بعدما قابل فرانكو فاسكيز تمريرة عرضية داخل المنطقة بلمسة واحده بيسراه ارتطمت بقدم الدفاع في طريقها لهز الشباك الحارس الكاميروني كارلوس كاميني.



وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية لبابلو فورناليس من على خط المنطقة على يمين الحارس سرخيو ريكو.



وسجل ملقا الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق ساندرو راميريز الذي استغل خطأ الدفاع في إبعاد كرة طولية لينطلق بالكرة ويسددها قوية من بين قدمي الحارس ريكو.



ولكن فرحة أصحاب الارض لم تدم كثيرا حيث أحرز فرانكو فاسكيز هدف التعادل بعدها بست دقائق بعدما استغل خطأ الدفاع في تشتيت كرة عرضية لتصله الكرة بسهولة ويسددها على يسار الحارس



وعاد ملقا للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 77 من كرة ثابتة حولها دييجو يورينتي برأسه داخل الشباك، قبل ان يكمل خوان كارلوس الرباعية لملقا في الدقيقة 89 من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس سيرخيو ريكو. سيريانيوز 2017-05-02 00:17:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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