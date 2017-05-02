استعاد ليفربول انتصاراته في البريميير ليج بعدما حقق فوزا صعبا خارج الديار على حساب مضيفه واتفورد بهدف نظيف الإثنين على ملعب "فيكاراج رود" في ختام الجولة 35 من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط الألماني إمري تشان صاحب الهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول والذي جاء بطريقة رائعة بعدما استغل اللاعب الدولي تمريرة طولية من لوكاس ليفا داخل المنطقة وسدد ضربة خلفية مزدوجة لتذهب الكرة أقصى الزاوية اليمنى لمرمى المخضرم أوريليو جوميز.



وبهذا يعود رجال الألماني يورجن كلوب لدرب الانتصارات مجددا بعدما سقطوا بشكل مفاجئ في الجولة الماضية في عقر دارهم أمام كريستال بالاس (1-2) ليرتفع رصيدهم للنقطة 69 في المركز الثالث ويبتعدوا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، الرابع والذي لعب مباراة أقل.



في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر، مع تبقي مباراة مؤجلة لهم، بعدما تلقوا الهزيمة الثانية على التوالي، الـ16 هذا الموسم.