تعرضت, يوم الاحد, عدة مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, لعمليات قصف, أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وخروج مشفى عن الخدمة, بعد استهدافه.

واوضحت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات القتلى والجرحى, بينهم اطفال, سقطوا جراء قصف جوي على حمورية وعربين وسقبا وكفربطنا وأوتايا بالغوطة الشرقية.

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واشارت المصادر الى خروج مشفى عربين عن الخدمة بشكل كامل, حيث نشرت صور تظهر خروج المشفى الجراحي عن الخدمة بعد استهدافه بغارة جوية .

واضافت المصادر ان طائرات حربية شنت غارة جوية بصاروخ موجه على الطريق الواصل بين مدينة حمورية وبلدة حزة بالغوطة الشرقية.

وتأتي الاحداث بعد معارك بين "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة وفيلق الرحمن" لليوم الثاني في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع هجوم القوات النظامية على شمالي غربي المنطقة.

وتتعرض عدة مناطق في الغوطة الشرقية لعمليات قصف, حيث تحمل المعارضة الطيران النظامي والروسي مسؤولية ذلك, فيما تشير مصادر مؤيدة الى ان الطيران الحربي يشن غارات على مواقع مسلحين.