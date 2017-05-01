كشف المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين, يوم الاثنين, ان "مجموعة العمل" التابعة للامم المتحدة, المكلفة بملاحقة وتحديد مرتكبي "جرائم الحرب" في سوريا, ستبدأ عملها في وقت قريب.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية ( ا ف ب) عن الحسين قوله, خلال مؤتمر صحافي في جنيف, ان "قاضيا او محاميا دوليا رفيع المستوى سيعين قريبا لرئاسة هذه المجموعة بعد تأمين تمويلها".

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واضاف انه تم حاليا تأمين نصف قيمة موازنة اولية ب13 مليون دولار (11,9 مليون يورو) ونأمل في جمع المبلغ الاجمالي لان "العديد من الدول" بدأت المساهمة.

وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة تشكيل مجموعة العمل هذه في 22 كانون الاول, حيث دان النظام السوري تأسيس المجموعة , ووصفها بانها "تدخل غير مقبول" في الشؤون الداخلية السورية.

وسيكلف اعضاء المجموعة جمع الادلة والتحقق من ان الملفات جاهزة لتقديمها امام محاكم لها صلاحية للنظر في هذه الجرائم.

وستعمل المجموعة مع "لجنة تحقيق" من الامم المتحدة حول سوريا تم انشاؤها العام 2011, ورفعت عدة تقارير عن "الجرائم" المرتكبة منذ اندلاع الازمة.