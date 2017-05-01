وصل وفد النظام المفاوض برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم الاثنين إلى أستانا للمشاركة في المفاوضات حول الأزمة السورية المزمع عقده يومي 3 و4 ايار الجاري.

وكان نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبيردي قال يوم الخميس الماضي ان الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا أكدت أن الاجتماع سيكون عالي المستوى.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية اعلنت أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) أكدت مشاركتها في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا.

ولم تعلن حتى الان أي من فصائل المعارضة موقفها من المشاركة في مفاوضات استانا المزمعة, في حين قال احد اعضاء المعارضة المسلحة ووفد الهيئة العليا للتفاوض في استانا فاتح حسون ان الفصائل المسلحة تلقت دعوة رسمية شفوية من الوفد الروسي للمشاركة في المفاوضات.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي