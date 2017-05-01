أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين، عن "تحرير" مدينة الطبقة القديمة بالكامل من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت القوات في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "المقاتلين تمكنوا خلال ساعات صباح من الانتهاء من تحرير الطبقة القديمة بشكل كامل والبدء بعملية التمشيط".

وأوضحت القوات إن "أصوات اطلاق النار المتفرق هي نتيجة التمشيط".

وتأتي سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على كامل المدينة القديمة، بعد يوم من تحقيقها تقدماً على حساب "داعش"، حيث استعادت السيطرة على أحياء جديدة, كما تمكنت من تحرير نحو 2000 مدني من أهالي المدينة, ضمن المرحلة الرابعة من عملية "غضب الفرات".

وتمكنت القوات حديثاً من اقتحام مدينة الطبقة، في إطار المرحلة الرابعة من حملة "غضب الفرات" ضد (داعش ) بهدف تطهير ما تبقى من ريف الرقة.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز