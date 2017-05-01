مهد نيس الطريق أمام جاره موناكو لأحراز لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عاماً بإسقاطه ضيفه باريس سان جيرمان، بطل المواسم الأربعة الأخيرة، بعد فوزه عليه 3-1 الأحد في المرحلة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأصبح موناكو، الفائز السبت على تولوز 3-1، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على سان جيرمان قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم وفي جعبته أيضاً مباراة مؤجلة يخوضها ضد سانت اتيان في 17 ايار، وذلك بفضل الخدمة التي قدمها له نيس بإلحاقه الهزيمة الأولى بفريق المدرب الإسباني اوناي ايمري في المراحل الـ17 الأخيرة وتحديداً منذ خسارته أمام غانغان 1-2 في 17 كانون الأوّل الماضي.



وضيق نيس الخناق على سان جيرمان وأصبح على بعد ثلاث نقاط منه، وهو يأمل إزاحته عن المركز الثاني والحصول على بطاقة التأهل المباشر الى دوري الأبطال بعدما ضمن المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي.



وأكد نيس تألقه بين جماهيره حيث لم يخسر أياً من مبارياته الـ23 الأخيرة في الدوري (19 فوزاً و4 تعادلات)، في حين توقّف مسلسل انتصارات سان جيرمان بعيداً عن العاصمة عند 8 انتصارات متتالية (رقم قياسي شخصي) بتلقيه هزيمته الأوّل أمام منافسه منذ الأوّل من كانون الأوّل 2012 (2-1).



وافتتح نيس التسجيل في الدقيقة 28 عبر الإيطالي ماريو بالوتيلي بعدما وصلته الكرة من ريكاردو بيريرا الذي تلاعب بالبرازيلي ماكسويل قبل أن يمررها لمهاجم انتر ومانشستر سيتي وميلان وليفربول السابق، فأطلقها من خارج المنطقة الى شباك الألماني كيفن تراب.



والهدف هو الرابع عشر لبالوتيلي في موسمه الفرنسي الأوّل، معادلاً أكبر عدد أهداف له في الدوري خلال موسم واحد وحققه موسم 2013-2014 مع ميلان.



وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأوّل، ثم نجح نيس في اضافة الهدف الثاني مباشرة بعد العودة من غرف الملابس وهذه المرة عبر ريكاردو بيريرا بعد تمريرة من المغربي يونس بلهندة (48)، لكن البرازيلي ماركينيوس اعاد فريقه الى اللقاء وقلّص الفارق في الدقيقة 65 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.



وحاول سان جيرمان جاهداً الوصول مجدداً إلى الشباك لكن مهمته تعقدت في الثواني الأخيرة بعد طرد الإيطالي تياغو موتا، ثم تلقى الضربة القاضية عندما سجّل نيس الهدف الثالث من هجمة سريعة بدأت من الحارس وأنهاها اليوناني اناستاسيوس دينيس في الشباك بكرة رأسية (2+90).



وأكمل نادي العاصمة اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد الأرجنتيني انخل دي ماريا بسبب تدخل قاس.