توتنهام يحسم موقعته أمام جاره الارسنال ويواصل مطاردة المتصدر تشلسي اخبار الرياضة شارك

حسم توتنهام ديربي العاصمة الانكليزية لندن أمام جاره الارسنال بثنائية نظيفة الأحد في المرحلة 35 ليواصل ملاحقة تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز.

وهو الفوز التاسع على التوالي لتوتنهام والثالث والعشرين هذا الموسم فرفع رصيده إلى 77 نقطة وابقى على فارق النقاط إلاربع الذي يفصله عن تشيلسي.



وسينتقل توتنهام إلى اللعب الموسم المقبل على ملعب ويمبلي بانتظار انتهاء اعمال توسعة ملعبه "وايت هارت لاين".



ويخوض توتنهام مباراة دربي أخرى يوم الجمعة المقبل أمام مضيفه وست هام يونايتد، ثم يستضيف مانشستر يونايتد في 14 ايار المقبل، ويحل ضيفاً على ليستر سيتي حامل اللقب وهال سيتي في 18 و21 منه.



ومنح ديلي ألي التقدم لتوتنهام عندما استغل كرة مرتدة من الحارس التشيكي العملاق بتر تشيك وتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (55) رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً على لائحة الهدافين.



وأضاف هاري كاين الهدف الثاني عندما حصل على ركلة جزاء إثر عرقلته من طرف المدافع البرازيلي غابريال باوليستا فانبرى لها بنفسه بنجاح (58)، رافعاً رصيده الى 21 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين.



وتجمد رصيد أرسنال عند 60 نقطة في المركز السادس مع مباراتين مؤجلتين. سيريانيوز 2017-05-01 00:32:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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